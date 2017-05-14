Avrupa’yı istiyoruz

ANTALYASPOR'un kalecisi Ferhat Kaplan maç sonu mutluydu. Ferhat "Avrupa Kupaları'na katılma şansımız sürüyor. Bunu çok istiyoruz" dedi. Salih Dursun ise "5. olup Avrupa'ya gitme şansımız var. Bunu sonuna kadar kovalayacağız" diye konuştu.