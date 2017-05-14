 Avrupa’yı istiyoruz – Fotomaç – 14 Mayıs 2017
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    14 Mayıs 2017, Pazar
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    Avrupa’yı istiyoruz

    Avrupa’yı istiyoruz
    ANTALYASPOR'un kalecisi Ferhat Kaplan maç sonu mutluydu. Ferhat "Avrupa Kupaları'na katılma şansımız sürüyor. Bunu çok istiyoruz" dedi. Salih Dursun ise "5. olup Avrupa'ya gitme şansımız var. Bunu sonuna kadar kovalayacağız" diye konuştu.
    1. 14 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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