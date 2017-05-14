Antalyaspor'da hedef Avrupa

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe deplasmanında kazandığı 3 puanın sevincini yaşıyor. Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Trabzonspor mağlubiyeti ve Başakşehir karşılaşmasında son dakika golüyle yenilgiye çok üzüldüklerini anlattı. Ligin uzun bir maraton olduğunu ve takımın tüm maçlara Avrupa hedefiyle galibiyet için çıktığını dile getiren Terzioğlu, "Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak Antalyamıza dönmenin keyfini ve sevincini yaşıyoruz. Güzel bir sezon geçiriyoruz. An itibarıyla 49 puandayız, 3 maçımız ve alınacak 9 puan var. Kalan maçlarımızı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Antalyasporlu futbolcuların takım kaptanı Eto'o, liderliğinde güzel futbolla Fenerbahçe maçını kazandığını aktaran Terzioğlu, teknik ekip, oyuncular, yönetim ve taraftarın kenetlenerek başarılı sonuçlar aldığına değindi. Bursaspor ile oynanacak maça tüm futbolseverleri davet eden Terzioğlu, taraftarın Bursaspor maçında da Antalyaspor'un coşkusuna ortak olmasını diledi. Antalyaspor'un UEFA lisansını aldığını hatırlatan Terzioğlu, "Lisans hazır, sıra Avrupa vizesinde. Fikstür avantajımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Tekrar tekrar ifade etmek isteriz ki haydi Antalya takımını yalnız bırakma. Bursaspor karşılaşmasında tribündeki yerini al. Takımını destekle" dedi.

Transfer çalışmalarına kontrollü şekilde devam ettiklerini ve yönetim, teknik heyet, scout ekibinin çok yönlü araştırma yaptığını anlatan Terzioğlu, "Dış transferde 4-5 oyuncu ile anlaşmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz ligin en üst sıralarında yer alan bir takım yaratmak" diye konuştu.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk de Fenerbahçe karşılaşması sonrası Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yönetim kurulu üyeleriyle özçekim yaparak sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk, galibiyet sevincini yansıtan fotoğrafın altına 'Mutluyuz' yorumu yaptı. Başkan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf taraftardan yoğun ilgi gördü.