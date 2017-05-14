3 puanı hak ettik

Antalya’nın hocası Çalımbay: “Tek düşüncemiz 3 puandı”

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Antalyaspor'da 90 dakika sonunda keyifler yerinde. Zor durumda aldığı Akdeniz temsilcisini Avrupa Kupaları kapısına kadar dayandıran teknik direktör Rıza Çalımbay da haklı gururu yaşıyordu. Çalımbay "Oyuncularımı sadece bu maç için değil, sezonun geneli için kutluyorum" dedi.



'2. yarı DAHA İYİ OYNADIK'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şunları söyledi: "Buraya gelirken tek düşüncemiz 3 puandı. İkinci yarı daha iyi oynadık. Pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Daha fazla gol atabilirdik. Defansı hiç düşünmedik. Kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık ve başardık. Mutluyuz"