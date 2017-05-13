 Kazanmak istiyoruz – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kazanmak istiyoruz

    Kazanmak istiyoruz
    Antalyaspor bu haftaki rakibi Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynadığı 23 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kırmızı-beyazlıların aldığı tek galibiyet ise 2012-2013 yılında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta elde edildi. Antalyaspor Teknik Direktörü , Kadıköy'de F.Bahçe'ye karşı oynamalarının zor olduğunu belirterek, "Ancak kazanmak için sahaya çıkacağız. Bizim de önemli silahlarımız var" dedi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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