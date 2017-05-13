Antalyaspor’u 4 maçtır yenemiyor
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 4 maçta da galibiyete uzanamadı.
Antalyaspor karşısında Deniz Kadah'ın golüyle mağlup olan Fenerbahçe, rakibine bu sezon ikinci kez kaybetmiş oldu. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Antalyaspor, Yekta Kurtuluş'un attığı golle 1-0 kazanırken, kırmızı-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan isim bu kez Deniz Kadah oldu.
Karşılaşmanın 47. dakikasında El Kabir'in pasında kaleci Volkan Demirel'i geçip ağları havalandıran tecrübeli golcü, takımına da 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki kazanamama serisi de 4 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşma 0-0 biterken Antalyaspor, ligde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi taraftarı önünde 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu sezon da Fenerbahçe'yi 2 maçta da sahadan puansız gönderdi.
Karşılaşmanın 47. dakikasında El Kabir'in pasında kaleci Volkan Demirel'i geçip ağları havalandıran tecrübeli golcü, takımına da 3 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki kazanamama serisi de 4 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşma 0-0 biterken Antalyaspor, ligde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi taraftarı önünde 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu sezon da Fenerbahçe'yi 2 maçta da sahadan puansız gönderdi.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cenk Tosun 48 milyon TL
Toplam 18
Yorum
marasli satin gidsin berbatov ve ballotelli bosta hemen alirsiniz . millette sansoseyen yaratack adamlar lazim para bizde cok
- Hani adalet!
Toplam 54
Yorum
adil tetikleyen talisca eğer sana bu hareketi 80 milyonun önünde yapsalar ne yapardın ?
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 12
Yorum
marasli yada berbatovu alin oda bosta bursada pesindeymis. ucuz 3 mkilyon senede opresona baslayin ey istanbul kulübleri
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