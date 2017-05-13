 Antalya’da iki cezalı var – Fotomaç – 13 Mayıs 2017
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    13 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Antalya’da iki cezalı var

    Antalya’da iki cezalı var
    Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 2 oyuncu 30. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Zeki Yıldırım ve Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe'ye karşı sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Takım arkadaşlarına sık sık moral veren kaptan Eto'o ise "Cesur oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz. Onları bu kez yeneceğiz" dedi.
    1. 13 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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