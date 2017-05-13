Antalya’da iki cezalı var

Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 2 oyuncu 30. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Zeki Yıldırım ve Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe'ye karşı sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Takım arkadaşlarına sık sık moral veren kaptan Eto'o ise "Cesur oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz. Onları bu kez yeneceğiz" dedi.