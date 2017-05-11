Eto’o’dan anlamlı davranış
Antalyaspor’un dünyaca ünlü golcü oyuncusu Samuel Eto’o, Adanaspor deplasmanı dönüşü taraftar grubunu taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden taraftar Şükrü Önal'ı hastanede ziyaret etti.
Ziyarette Samuel Eto'o'ya; takım menajeri Cem Deda ve takım tercümanı Canberk Teber eşlik etti. Şükrü Önal'ı yatmakta olduğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret eden Eto'o, Adana deplasmanından döndüklerinde kendisini ziyaret etmek istediklerini ancak o saatlerde ameliyata alındığı için ziyareti ertelemek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kazada ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden Şükrü Önal ise, dünyaca ünlü forvet oyuncusunun yaptığı bu sürpriz ziyareti karşısında sevincini ve duygusallığını gizleyemedi. Eto'o, ziyaretin sonunda Medipol Başakşehir maçında formasını talep eden Şükrü Önal'a formasını hediye etti.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:13
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 33
Yorum
NURETTİN TURAN AYKUT HOCA REZİL OLUP GİTTİ TAMEN REZİL OLUR İSTİFA EDER OLAN TARFTARA OLUR.
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 33
Yorum
NURETTİN TURAN BU SENE 5000 TARAFTAR İYİ KÖTÜ GELİYODU AYKUT GELİRSE 3000 BİNE DÜŞER RUHSUZ VE HEYCANSIZ FUTBOL OYNATIYOR FİLİM İZLERİZ BENCE BAŞKAN H
- Fikret Orman'dan Talisca açıklaması
Toplam 7
Yorum
yılkı atına ithafen volkanın küfürlerinede ses çıkardıysan bu duruma itiraz etme hakkın elbet var
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