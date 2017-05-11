 Eto’o’dan anlamlı davranış – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Eto’o’dan anlamlı davranış

    Eto’o’dan anlamlı davranış

    ’un dünyaca ünlü golcü oyuncusu ’o, Adanaspor deplasmanı dönüşü taraftar grubunu taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden taraftar Şükrü Önal'ı hastanede ziyaret etti.

    Süper Lig'de 46 puanla Avrupa kupalarını hedefleyen 'un Kamerunlu dünyaca ünlü golcü oyuncusu 'o, Adanaspor maçından sonra deplasman dönüşü taraftar grubunu taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden taraftar Şükrü Önal'ı, hastanede ziyaret etti. Hastane kuralları gereği kalabalık ziyaretin mümkün olmamasından dolayı takım kaptanı Eto'o, kırmızı-beyazlı oyuncular adına ziyareti yaptı.

    Ziyarette Samuel Eto'o'ya; takım menajeri Cem Deda ve takım tercümanı Canberk Teber eşlik etti. Şükrü Önal'ı yatmakta olduğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret eden Eto'o, Adana deplasmanından döndüklerinde kendisini ziyaret etmek istediklerini ancak o saatlerde ameliyata alındığı için ziyareti ertelemek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kazada ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden Şükrü Önal ise, dünyaca ünlü forvet oyuncusunun yaptığı bu sürpriz ziyareti karşısında sevincini ve duygusallığını gizleyemedi. Eto'o, ziyaretin sonunda Medipol Başakşehir maçında formasını talep eden Şükrü Önal'a formasını hediye etti.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:13
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