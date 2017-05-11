Çalımbay'dan F.Bahçe maçı yorumu

Antalya Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacakları maç öncesinde değerlendirme toplantısı yaptı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Çalımbay, geçen hafta Medipol Başakşehir'le iç sahada oynadıkları maçta beraberliğe üzülürken, son dakikalarda yedikleri golle mağlup olduklarını belirtti. Medipol Başakşehir maçında ilk yarı çok iyi oynadıklarını belirten Çalımbay, "İkinci yarı istediğimiz gibi olmadı ve beraberliğe dahi üzülürken, beklemediğimiz bir gol yedik. Celustka ve Sandro'nun oyundan çıkması elimizi kolumuzu bağladı. Hamleyi yapamadık yani oyuncu alamadık. Galatasaray maçında da Diego'nun oyundan çıkmasıyla gol yedik, burada da aynı şansızlığı yaşadık" dedi.

Sezonun bitmesine dört hafta kaldığını söyleyen Çalımbay, amaçlarının son 4 maçı en iyi bir şekilde bitirebilmek olduğunu vurguladı.

Bu hafta Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacaklarını belirten Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

"Fenerbahçe, iyi bir takım. Kolay maç değil. Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında oynadığımız oyunu kesinlikle oynamalıyız. Fenerbahçe gibi bir takımdan puan almak ve galip gelmek istiyorsak, kapasitemizin en üst seviyesine çıkmamız gerekiyor. Fenerbahçe takımı bundan 2 ay önceki Fenerbahçe değil. Fenerbahçe toparlandı, kadrosu çok çok iyi. Kolay maç değil. En iyisini yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Şimdi tek hedefimiz, Fenerbahçe maçı. Bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz."

Sakat oyuncuları ile bilgi veren Çalımbay, "Yekta ve Zeki cezalı. Tek hedefimiz şu an Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçından da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Rıza Çalımbay, kırmızı beyazlı ekibin Avrupa kupalarına katılma şansına ilişkin bir soruyu, "Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarını istediğimiz şekilde bitirseydik, çok büyük şansımız vardı ama istediğimiz gibi olmadı. Takımımla gurur duyuyorum. Bu takımı çok zor yerden buralara getirdik. 'Bu takım ne zaman düşecek' denirken, şimdi 'Avrupa kupalarına gider mi' diye konuşuluyor. Bu güzel bir şey. Ligde kalan 4 maçı kazanırsak, ondan sonra olacakları hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Gelecek sezonun takımını oluşturma, kamp programı ve transfer çalışmalarına şimdiden başladıklarını bildiren Çalımbay, ekibiyle yurt içi ve yurt dışında oynanacak maçlarda değişik takımlarda ilgilendikleri oyuncuları izleyeceklerini sözlerine ekledi.