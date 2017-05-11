Antalyaspor’da Ranieri bombası

Premier Lig'de Leicester'i şampiyon yapan Claudio Ranieri'ye Antalyaspor talip oldu.

İtalyan basını, kırmızı-beyazlıların Leicester'dan ayrılan tecrubeli teknik adama teklif yaptığını iddia etti. Ranieri de gectiğimiz haftalarda kariyerine devam edeceğini ve bircok teklifler aldığını acıklamıştı. Teknik Direktor Rıza Calımbay ise Ranieri konusunda ligi işaret edip bu tarz haberlerle ilgilenmediğini soyledi.