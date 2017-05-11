 Antalyaspor’da Ranieri bombası – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    ’da Ranieri bombası

    Antalyaspor’da Ranieri bombası

    Premier Lig'de Leicester'i şampiyon yapan 'ye talip oldu.

    İtalyan basını, kırmızı-beyazlıların Leicester'dan ayrılan tecrubeli teknik adama teklif yaptığını iddia etti. Ranieri de gectiğimiz haftalarda kariyerine devam edeceğini ve bircok teklifler aldığını acıklamıştı. Teknik Direktor Rıza Calımbay ise Ranieri konusunda ligi işaret edip bu tarz haberlerle ilgilenmediğini soyledi.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:51
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