Fenerbahçe hazırlıkları sürdü
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.
Öte yandan, Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, antrenman öncesi kırmızı-beyazlı ekibi ziyaret etti. Oyuncular ve teknik direktör Çalımbay'la fotoğraf çektiren öğrenciler, Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o'ya yoğun ilgi gösterdi.
İdman sonrası ise Özel Bilgin Adımlar Anaokulu'ndan bir grup öğrenci ve öğretmen, Antalyasporlu futbolcularla bir araya geldi.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:06
- Fener Balotelli'nin peşinde
Toplam 21
Yorum
mehmet İtalyanlar başedemediler bu adamla. Şimdi satacak yer arıyorlar. Balotelli yi alan Belatolli' yi alır sonra söylemedi demeyin de.
- ''10 puan farkla şampiyon olurduk”
Toplam 8
Yorum
volkan gelmeme nedenleri/sorunlari baska yerlerde gibi gözüküyor disardan.
- ''10 puan farkla şampiyon olurduk”
Toplam 8
Yorum
volkan düzgün kadro kurup takim galibiyet almaya basladikdan sonra gitmekse taraftarlilik helal olsun. övündüymüz fenerbahce taraftari vay be. Ama
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