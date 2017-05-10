 Fenerbahçe hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe hazırlıkları sürdü

    Fenerbahçe hazırlıkları sürdü

    Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas ve top kapma çalışmaları yaptı.

    Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.

    Öte yandan, Ünal Aysal Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci, antrenman öncesi kırmızı-beyazlı ekibi ziyaret etti. Oyuncular ve teknik direktör Çalımbay'la fotoğraf çektiren öğrenciler, Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o'ya yoğun ilgi gösterdi.

    İdman sonrası ise Özel Bilgin Adımlar Anaokulu'ndan bir grup öğrenci ve öğretmen, Antalyasporlu futbolcularla bir araya geldi.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:06
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