 Çalımbay: Hedef ilk 10 içinde olmak – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Çalımbay: Hedef ilk 10 içinde olmak

    Çalımbay: Hedef ilk 10 içinde olmak
    Teknik Direktörü Başakşehir karşılaşmanın başından sonuna kadar iyi mücadele etmelerine rağmen mağlup olduklarını belirtti. Deneyimli teknik adam şunları söyledi: "Takım olarak yenilgiye çok üzüldük. Bunu hak etmedik. Ancak maç geride kaldı. Biz ligde ilk 10 sıra içinde olmak istiyoruz." Çalımbay, yeni sezonun hazırlıklarına da başlayacaklarını ve gelecek sezon daha iddialı olacaklarını da vurguladı.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çalımbay: Hedef ilk 10 içinde olmak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.