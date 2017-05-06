Celustka korkuttu
Antalyaspor'da forma giydiği 29 maçta da 90 dakika sahada kalan Celustka, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sağ üst baldırına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Başarılı defans oyuncusunun sakatlığının ciddi olmadığı, Fenerbahçe deplasmanında oynayabileceği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Celustka, defansın sağındaki başarısıyla teknik direktör Rıza Çalımbayı'ın kadroda vazgeçmediği isim oldu. Bu sezon 30 maça da ilk 11'de başlayan Celustka, Medipol Başakşehir karşılaşmasının 70'inci dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 29 maçta 90 dakika forma giyerek Antalyaspor'un en istikrarlı futbolcusu olan Celustka, yaşadığı sakatlıkla taraftarı korkuttu. Sağ üst baldırına aldığı darbe sonrası ağrıları nedeniyle oyunda kalamayan Celustka, bu sezon ilk defa maçı tamamlayamadı. 29 maçta da 90 dakika forma giyen Celustka, 30'uncu karşılaşmada sadece 20 dakika görev alamadı.
Karşılaşma sonrası kulüp doktorları tarafından ilk kontrolleri yapılan Celustka'nın sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Celustka'nın geniş kapsamlı kontrollerinin ardından sağlık durumu netleşecek. Başarılı defans oyuncusunun gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:48
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Toplam 7
Yorum
t4532 Başına dert alır! Bunu kim zaptedecek?
- Varsa yoksa Fener
Toplam 1
Yorum
ercisli aziz bunuda kaptırırsan artık fenerde yerin yok yeter artık birazda sen onlardan kap eskisi gibi ol
- ''Zararlı çıkarlar''
Toplam 7
Yorum
can Hahaha hiç bir şey yapmadan 2 takımada yerleştirdi :))
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