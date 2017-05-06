Celustka korkuttu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Celustka, defansın sağındaki başarısıyla teknik direktör Rıza Çalımbayı'ın kadroda vazgeçmediği isim oldu. Bu sezon 30 maça da ilk 11'de başlayan Celustka, Medipol Başakşehir karşılaşmasının 70'inci dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 29 maçta 90 dakika forma giyerek Antalyaspor'un en istikrarlı futbolcusu olan Celustka, yaşadığı sakatlıkla taraftarı korkuttu. Sağ üst baldırına aldığı darbe sonrası ağrıları nedeniyle oyunda kalamayan Celustka, bu sezon ilk defa maçı tamamlayamadı. 29 maçta da 90 dakika forma giyen Celustka, 30'uncu karşılaşmada sadece 20 dakika görev alamadı.

Karşılaşma sonrası kulüp doktorları tarafından ilk kontrolleri yapılan Celustka'nın sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Celustka'nın geniş kapsamlı kontrollerinin ardından sağlık durumu netleşecek. Başarılı defans oyuncusunun gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.