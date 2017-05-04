 Antalyaspor 5’te 5 peşinde – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    5’te 5 peşinde

    Antalyaspor 5’te 5 peşinde
    Ligde şampiyonluk yarışı yapan M.Başakşehir'le yarın evinde kritik bir maça çıkacak olan 'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, çok iyi bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Başakşehir maçı için "Çok önemli bir maç. Haftanın ilk maçı, aldığımız takdirde yukarıya oynama açısından iddiamızı devam ettireceğiz" diyen Çalımbay, "Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Buraya geldiğimde takımıma güveniyordum, beni mahcup etmediler" dedi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:46
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