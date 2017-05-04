Antalyaspor 5’te 5 peşinde
Ligde şampiyonluk yarışı yapan M.Başakşehir'le yarın evinde kritik bir maça çıkacak olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, çok iyi bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Başakşehir maçı için "Çok önemli bir maç. Haftanın ilk maçı, aldığımız takdirde yukarıya oynama açısından iddiamızı devam ettireceğiz" diyen Çalımbay, "Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Buraya geldiğimde takımıma güveniyordum, beni mahcup etmediler" dedi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Antalyaspor 5’te 5 peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.