Rıza Çalımbay'dan Başakşehir sözleri

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini belirterek, alacakları galibiyeti trafik kazası geçiren taraftarlarına hediye edeceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Çalımbay, Adanaspor deplasman dönüşünde trafik kazası geçiren Antalyaspor taraftarlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, ziyarette bulunduklarını söyledi.



Geçen hafta Adanaspor karşısında iyi bir maç kazandıklarını aktaran Çalımbay, "Rakip açısından önemli ve kritik bir maçtı. Maçın başından sonuna güzel şeyler yaptık. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Son dakikalardaki iki golü de yemeyebilirdik. Deplasmanda alınan çok iyi bir galibiyetti" diye konuştu.



"Önemli ve kritik bir maç"

Bu haftaki rakipleri Medipol Başakşehir maçına da değinen Çalımbay, "Çok önemli bir maç var. Haftanın ilk maçı, biz bu maçı aldığımız takdirde yukarıya oynama açısından iddiamızı devam ettireceğiz. Önemli ve kritik bir maç, ligin sonu yaklaştıkça böyle maçlar olacak. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Ligin ilk iki sırasında yer alan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, ligin iyi takımları. Bu maç bizim açımızdan mutlaka kazanmamız gereken bir maç iyi şekilde bitirmemiz gereken bir maç. Takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Böyle maçları çok oynadık hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçta da en büyük desteğimiz taraftarımız olacaktır. Alacağımız galibiyetle taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.



"Kazanacağız"

Çok iyi bir sezon geçirdiklerini kaydeden Çalımbay, "Kalan beş maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Buraya geldiğimde takımıma güveniyordum, beni mahcup etmediler. Görevi devraldığımda burada bir kriz vardı ve bunu yönetmeye geldim. İlk haftalarda maç kaybettik. Kriz daha da büyüdü. Ama ilk devredeki Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısındaki takımımı görünce ligi ilk 10 içinde bitireceğimizi söylemiştim. Şu anki hedefim yine ilk 10 içinde olacağız. Ama en iyi yerinde olacağız. Salih, Sandro, El Kabir'in katkısı artama başladı. Antalyaspor için Avrupa kupaları konuşuluyor. Ama nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Olması için elimizden geleni yapacağız. Takımım biraz kötü oynadığı zaman kızacak bir şey bulamıyorum. Bizden önceki bakıldığı zamanki kadro ile şimdiki kadro çok farklı. Biz çok güzel bir iskelet kurduk. Yavaş yavaş meyvesini verdi" dedi.



"Trabzon maçına üzüldüm"

Devre arası yaptıklarını transferlerin hepsinin takıma katkı verdiğini dile getiren Çalımbay, birlik ve bütünlük içinde üst sıralara yükseldiklerini belirtti. Ligde kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirmek istediklerini vurgulayan Çalımbay, iyi oynamalarına en çok üzüldüğü noktanın Trabzonspor maçını kaybetmeleri olarak nitelendirdi.



"Kazanmak isteyen takım"

Tüm oyuncuları ile gurur duyduğunu vurgulayan Çalımbay, "Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Benim oyun yapımda içeride ve dışarıda hep kazanmak vardır. Takımlarımı da hep önde basan kazanmak için oynayan takım olarak kuruyorum. Her maçımızı kazanmak için oynuyoruz" dedi.



"Motta'nın kalmasından yanayız"

Ailevi sorunlar nedeniyle takımdan ayrılması gündeme gelen ve son dönemde yeniden formasına kavuşan Motta'nın durumunu da değerlendiren Çalımbay, "Motta, önce ayrılmak istedi. Buna izin vermedik. Sonra kendine geldi ve antrenmanlarına başladı. 1-1.5 ay iyi çalıştı. Son dönemde kendisine şans verdim. Çok iyi kullandı. Biz Motta'nın kalmasından yanayız. Motta hayata küsmüş birisiydi. Motta, 'Bu sene futbol oynamayacağım bu sene benim için bitti' diyordu. Ama biz onu yeniden kazandık. Tekrar hayata döndü. Motta bir karar verecek. Ama Motta'nın kalmasından yanayız" ifadelerine yer verdi.