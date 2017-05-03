Eto'o tarih yazıyor!

Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o, ligde kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa, kırmızı-beyazlı takımın en çok fileleri havalandıran oyuncusu unvanını elde edecek.

Antalya'nın Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, Süper Lig'de kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa, takımın en çok fileleri havalandıran oyuncusu unvanını elde edecek. Eto'o, 4 gol atmayı başarırsa, 37 golle Tita'ya ait olan Antalyaspor'un en golcü futbolcu unvanının 38 golle yeni sahibi olacak. Yıldız oyuncu Adana önünde üç gol attı ve Antalya formasıyla hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu da oldu.