Eto'o tarih yazıyor!
Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o, ligde kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa, kırmızı-beyazlı takımın en çok fileleri havalandıran oyuncusu unvanını elde edecek.
Antalya'nın Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, Süper Lig'de kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa, takımın en çok fileleri havalandıran oyuncusu unvanını elde edecek. Eto'o, 4 gol atmayı başarırsa, 37 golle Tita'ya ait olan Antalyaspor'un en golcü futbolcu unvanının 38 golle yeni sahibi olacak. Yıldız oyuncu Adana önünde üç gol attı ve Antalya formasıyla hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu da oldu.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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