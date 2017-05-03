 Eto'o tarih yazıyor! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Eto'o tarih yazıyor!

    Eto'o tarih yazıyor!

    ’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o, ligde kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa, kırmızı-beyazlı takımın en çok fileleri havalandıran oyuncusu unvanını elde edecek.

    Antalya'nın Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o, Süper Lig'de kalan 5 haftada 4 gol daha atarsa, takımın en çok fileleri havalandıran oyuncusu unvanını elde edecek. Eto'o, 4 gol atmayı başarırsa, 37 golle Tita'ya ait olan Antalyaspor'un en golcü futbolcu unvanının 38 golle yeni sahibi olacak. Yıldız oyuncu Adana önünde üç gol attı ve Antalya formasıyla hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu da oldu.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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