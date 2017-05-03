Antalya’da mutlu son
Antalyaspor yönetimi, performanslarından memnun olduğu Yekta ile Charles'ın sözleşmelerini 1 yıl daha uzattı. Transferin ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda süreceği açıklanırken, Çalımbay, "Az ama iyi oyuncu alacağız" dedi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
Antalya’da mutlu son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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