 Antalya’da mutlu son – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Antalya’da mutlu son

    Antalya’da mutlu son
    yönetimi, performanslarından memnun olduğu Yekta ile Charles'ın sözleşmelerini 1 yıl daha uzattı. Transferin ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda süreceği açıklanırken, Çalımbay, "Az ama iyi oyuncu alacağız" dedi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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