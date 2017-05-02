Eto’o’nun taç giymesine 4 gol kaldı

Antalyasporlu Samuel Eto’o, kulüp tarihinin Süper Lig’deki en golcü ismi olmanın eşiğine geldi.

Geçen hafta deplasmanda 5-2 kazanılan Adanaspor maçında hat-trick yaparak bu sezon ligdeki gol sayısını 14'e çıkaran Samuel Eto'o, ikinci sezonunu geçirdiği Antalyaspor forması altında Süper Lig'de attığı toplam gol sayısında ise 34'e ulaştı. Samuel Eto'o, kalan 5 haftada 3 gol daha atması halinde şu anda 37 golle Tita'ya ait olan Antalyaspor'un en golcü futbolcusu unvanına ortak olacak, üzerine 1 gol daha ilave etmesi halinde ise toplamda 38 gole ulaşıp bu unvanın yeni sahibi konumuna gelecek.



18 yıllık rekoru geçen sezon kırdı

Türk vatandaşı olup Melih Gökçek adını alan Tita, Antalyaspor'da 5,5 sezon forma giydi ve bu süre içinde ligde 37 gol kaydetti. Antalyaspor'daki ikinci sezonunda 34 gole ulaşan Samuel Eto'o, geçen sezonu 20 golle kapatırken kırmızı-beyazlı kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının da yeni sahibi olmuştu. Antalyaspor'da, Eto'o'dan önce bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanı, 1997/1998 sezonunda 14 gol atan Andrea Kona'ya aitti. Eto'o, geçen sezon attığı 20 golle 18 yıl boyunca Kona'ya ait olan rekoru 6 gol fazlasıyla kırmıştı. Antalyaspor'un Süper Lig'deki tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanı şu anda Fazlı Ulusal ve Samuel Eto'o'ya ait. Fazlı Ulusal da 1999/2000 sezonunu 20 golle tamamlamıştı.



2 sezonda 34 gole ulaşan ilk isim Eto'o

Tita'nın 37 gollük rekoruna ilerleyen Eto'o, Antalyaspor'un Süper Lig'deki tarihinde yine de çok ayrı bir golcülük başarısına sahip. Antalyaspor'un Süper Lig'deki tarihinde ilk kez bir futbolcu ikinci sezonunda 34 gole ulaştı ve bu unvan Samuel Eto'o'ya ait. Tita, Antalyaspor'un forması altında Süper Lig'deki 37 golü 5,5 sezonda atmıştı. Antalyaspor'un tarihine geçen diğer golcü isimlerden Necati Ateş 2,5 sezonda 30, Fazlı Ulusal 2 sezonda 29, Lamine Diarra ise 3 sezonda 23 gol kaydetme başarısı gösterdi.



Hat-Trick formaları çocuklara

Adanaspor'a attığı 3 golle Antalyaspor'un forması altında hat-trick yapan ilk yabancı futbolcu unvanının sahibi olan Samuel Eto'o, bu maçta giydiği formaları çocuklara verdi. Eto'o, maçın ikinci yarısında giydiği formayı karşılaşma bitiminde tribüne giderek babası Zafer Kızmaz ile birlikte Adana deplasmanına giden ve aynı zamanda Antalyaspor'un Çallı'daki futbol okulunu öğrencilerinden olan 8 yaşındaki Furkan Kızmaz'a verdi. Golcü futbolcumuz, ilk yarıda giydiği formayı da otele döndüğünde Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır'ın kızı Ela Tanır'a hediye etti.