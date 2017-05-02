 Eto’o’nun gururu... – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Eto’o’nun gururu...

    Eto’o’nun gururu...
    Antalyasporlu , Adanaspor maçında 3 gol atarak Türkiye'de ilk kez hat-trick yapma sevincini yaşadı. Aynı zamanda Antalya'nın ilk hat-trick yapan yabancısı olan Eto'o, "Gurur doluyum" dedi.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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