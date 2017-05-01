 Akdeniz ateşi – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Akdeniz ateşi

    Akdeniz ateşi

    Kırmızı-beyazlılar, Kamerunlu yıldızın 3 gol attığı maçta Deniz ve El Kabir’le farka koştu Son sırada bulunan turuncu-beyazlılar ise ligde kalma umudunu mucizelere bıraktı.

    Süper Lig'de , karşısında futbol resitali sundu. İlk 35 dakikada Deniz ve Eto'o'nun golleriyle rakibini şoke eden kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda da şova devam etti. 36 yaşındaki Samuel Eto'o 56'da bir kez daha ağları havalandırıp, hat-trick yaptı.

    ETO'O TOPLAM 14 GOLE ULAŞTI
    Antalya'da gol perdesini 74'te El Kabir kapattı. Adana'da 85'te Roni ve 90'da Ahmet Dereli'nin golleri sadece tabelayı değiştirdi. Ayrıca Celustka'nın 2 asistle yıldızlaştığı Akdeniz ekibi, Avrupa kupaları için de iddiasını sürdürdü.

    ETO'O TARİHE GEÇTİ
    Adanaspor ağlarını 3 kez havalandıran Eto'o, Antalyaspor'da bir maçta üç gol atan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Kamerunlu yıldız, Antalyaspor kariyerinde çıktığı 57 karşılaşmada toplam 34 gole imza attı.
    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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