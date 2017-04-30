 Antalyaspor farklı kazandı – Fotomaç – 30 Nisan 2017
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    30 Nisan 2017, Pazar
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    farklı kazandı

    Antalyaspor farklı kazandı

    Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , 'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti ve 6. sırada yer aldı.

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ile karşı karşıya geldi.

    5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta tam 7 gol vardı. Gol perdesi, 22. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle açıldı.

    28., 33. ve 56 . dakikalarda üç gol atarak hat-trick yapan Samuel Eto'o, farkı 4'e çıkardı.

    74'te El Kabir, ceza sahası içerisinden güzel bir röveşata golüyle skoru 5-0'a getirdi.

    85. dakikada Antalyasporlu Sakıb Aytaç topu şanssız bir şekilde kendi kalesine gönderince fark 4'e indi.

    Mücadelenin skorunu belirleyen golü, uzatma dakikalarında Adanasporlu Ahmet Dereli kaydetti.

    Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Antalyaspor, Adanaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti ve 6. sırada yer aldı.

    1. 30 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:03
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