Antalyaspor farklı kazandı
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Antalyaspor, Adanaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti ve 6. sırada yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta tam 7 gol vardı. Gol perdesi, 22. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle açıldı.
28., 33. ve 56 . dakikalarda üç gol atarak hat-trick yapan Samuel Eto'o, farkı 4'e çıkardı.
74'te El Kabir, ceza sahası içerisinden güzel bir röveşata golüyle skoru 5-0'a getirdi.
85. dakikada Antalyasporlu Sakıb Aytaç topu şanssız bir şekilde kendi kalesine gönderince fark 4'e indi.
Mücadelenin skorunu belirleyen golü, uzatma dakikalarında Adanasporlu Ahmet Dereli kaydetti.
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Antalyaspor, Adanaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti ve 6. sırada yer aldı.
- 30 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:03
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Toplam 1
Yorum
OsSyFB Bu adam futboldan anlamıyor. Bunu futbolcu diye alanda kabahat .Bu kaçıncı asist? yeter adam gibi oynayacaksan oyna yoksa defol git
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Toplam 5
Yorum
devrim taraftar adlı arkadaş fenerbahçe nbeden borcunu açıklamıyor=)?
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Toplam 1
Yorum
Mehmet Haydi basaksehir Yen şu şımarık besiktasi.alsinlar derslerini
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