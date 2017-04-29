Antalyaspor, Adana deplasmanına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana sakatlığı nedeniyle Kenan ile Emre katılmadı. Isınma ve koşuyla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde de Çalımbay futbolcularına küçük sahada maç yaptırdı. Maçta Çalımbay oyunu sık sık durdurarak oyuncularına uyarıda bulundu.

Antrenman sonunda Rıza Çalımbay, sahada futbolcularıyla kısa süreli toplantı yaptı. Toplantıda Çalımbay, futbolcularından karşılaşmada son düdük çalana kadar mücadele etmelerini istedi.