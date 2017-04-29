Antalyaspor, Adana deplasmanına hazır
Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana sakatlığı nedeniyle Kenan ile Emre katılmadı. Isınma ve koşuyla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde de Çalımbay futbolcularına küçük sahada maç yaptırdı. Maçta Çalımbay oyunu sık sık durdurarak oyuncularına uyarıda bulundu.
Antrenman sonunda Rıza Çalımbay, sahada futbolcularıyla kısa süreli toplantı yaptı. Toplantıda Çalımbay, futbolcularından karşılaşmada son düdük çalana kadar mücadele etmelerini istedi.
- 29 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:43
- Advocaat Hollanda basınına konuştu
Toplam 2
Yorum
SONER AYKUT FENERBAHÇEYE SADECE DEFANS FUTBOLU OYNATTI NE CABUK UNUTTUNUZ. FENERIN ILACI ERSUN YANALDIR ONU AZIZI BASKAN KOVALADI.
- Aziz Yıldırım: "2-3 hocayla görüşüyoruz"
Toplam 2
Yorum
Çgr1ol AHAHA AZİZ BASKAN YINE SAMPIYONLUK VAADİ VERDİYSE GS BJK ONUMUZDEKI SEZON ICIN HAZIRLIKLARI BASLATSIN :P
- Efes aktarma yaptı!
Toplam 3
Yorum
Gulay SEVGILI EFES' SIMDI OTOBUS ILE DONME SIRASI SIZDE.. " PIRE " CEHENNEMI SIZI SABIRSIZLIKLA BEKLIYOR...
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