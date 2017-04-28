 Hedef ilk 10 – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    Hedef ilk 10

    Hedef ilk 10
    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahalarında Trabzonspor'a kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi ve ekledi: "Ancak bu sene hakem hataları bizi çok yıprattı. Hedefimiz artık ilk 10 sıra."
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
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