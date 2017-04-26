 Balotelli bombası – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Balotelli bombası

    Balotelli bombası

    İtalyan basını, adı G.Saray’la da anılan Mairo Balotelli için ’un girişimde bulunduğunu öne sürdü.

    Eto'o transferiyle futbol dünyasının dikkatini çeken , bomba bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını kırmızı-beyazlıların, Fransa'da Nice'de oynayan ve kontratı sezon sonunda bitecek Mario Balotelli'yi transfer etmek için girişimlere başladığını iddia etti. Haberde hücum hattını Balotelli-Eto'o'dan oluşturmak isteyen Antalyaspor'un Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediği kaydedildi. Gana asıllı 26 yaşındaki İtalyan golcü, Nice'de bu sezon 25 maçta 15 gol attı. Başkanlığa Ali Şafak Öztürk'ün gelmesiyle birçok önemli projeye start veren Akdeniz ekibinin Emre Mor'la da ilgilendiği biliniyor.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:33
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