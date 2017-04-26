Balotelli bombası
İtalyan basını, adı G.Saray’la da anılan Mairo Balotelli için Antalyaspor’un girişimde bulunduğunu öne sürdü.
Eto'o transferiyle futbol dünyasının dikkatini çeken Antalyaspor, bomba bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basını kırmızı-beyazlıların, Fransa'da Nice'de oynayan ve kontratı sezon sonunda bitecek Mario Balotelli'yi transfer etmek için girişimlere başladığını iddia etti. Haberde hücum hattını Balotelli-Eto'o'dan oluşturmak isteyen Antalyaspor'un Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediği kaydedildi. Gana asıllı 26 yaşındaki İtalyan golcü, Nice'de bu sezon 25 maçta 15 gol attı. Başkanlığa Ali Şafak Öztürk'ün gelmesiyle birçok önemli projeye start veren Akdeniz ekibinin Emre Mor'la da ilgilendiği biliniyor.
- 26 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray Timsah'a bileniyor
Toplam 2
Yorum
4,4,2 muslera,linnes,hakan,ahmet,sabri,tolga,selçuk,bruma,rodrigues,eren,podolski çıkacağın kadro bu şu carole ve yasin takıntından vazgeç!!
- Rıdvan Dilmen'den Başakşehir'e sert tepki
Toplam 42
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black-KARTAL EMRE Sütkardesler filmindeki komutan Hüsamettin gibi veriyor gazi sonrada Arkanizdayim Aslanlarim diyor
- Final gibi 2 maç
Toplam 2
Yorum
GÖZ_GÖZ Korkmayın GÖZTEPE adam olanı sever
Balotelli bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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