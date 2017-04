Antalyaspor’dan açıklama geldi

Antalyaspor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, 3-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun MHK tarafından yüksek puan aldığı söylentisi üzerine, “Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakemlere verdiği puanları açıklama gibi bir uygulaması yok. Hiçbir şekilde çok yüksek puan verilmesini tahmin etmiyorum. Çünkü çok net maçın sonucuna etki edecek en az 3 tane sayabileceğim pozisyon var" dedi.

Antalyaspor Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa hayalinden bahsettiklerini ve böyle gerçeklere hayallerle ulaşabileceğini ifade ederek, "Bu doğrultuda hedeflerimizden sapmadan yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor maçını kazanmak için çıktık ama istediğimiz gibi olmadı. Trabzonspor yakaladığı pozisyonları değerlendirdi ve 3-0 kaybettik maçı. Rakibimizi kutluyorum. Rotamız Adanaspor maçı dedik. Final maçları niteliğinde kalan maçlarımız dolayısıyla Adanaspor maçına da 3 puan hedefiyle gidiyoruz" dedi.



"Video hakem bir an önce gündeme alınmalı ve uygulanmalı"

Trabzonspor maçının hakeminin yüksek puan almasının söylenti olduğunu söyleyen Terzioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Merkez Hakem Kurulu (MHK) hakemlere verdiği puanları açıklama gibi bir uygulaması yok. Bunu bizde duyduk. Bir kere biz maçı 3-0 kaybettik. Kaybetmemizi hakem hatalarına kesinlikle bağlamıyoruz. Trabzonspor güzel oynadı. Tabi maçın hakemiyle ilgili ise, verdiği kararlar ile ilgili bizde yorumlar yaptık. Sadece biz değil tüm Türkiye yaptı. 3 tane akıllarda kalan pozisyon var. Uzun süre de tartışılacaktır. Bunlar futbol terimiyle siyah-beyaz niteliğinde pozisyonlar. Hakemler, gözlemciler tarafından maç içerisinde verdiği kararların değerlendirilmesi sonrası bir not alıyorlar. Buna göre de bir sonraki görev alıp almama durumuna göre şekilleniyor. Biz bu maçın hakeminin puanını böyle söylentiler çıktığı için bizde Antalyaspor olarak merak ediyoruz. Hiçbir şekilde çok yüksek puan verilmesini tahmin etmiyorum. Çünkü çok net maçın sonucuna etki edecek en az 3 tane sayabileceğim pozisyon var. Bundan sonraki maçları izleyeceğiz. Biz Antalyaspor oynadığı futbolla, mücadelesiyle, galibiyetleriyle anılsın hakem hataları ve kararlarıyla gündeme gelmesin istiyoruz. Bu hataları da konuşmayacağız demek değil. Gündemimizde olan video hakem uygulaması var. Bir an önce gündeme alınmalı ve uygulanmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu tür pozisyonlar artık günümüzde TV kanallarında çokça tartışılıyor. Hiç olmazsa maç içerisinde noktayı koyalım, tartışmaları da sonlandıralım."



"Kalan maçlarımızda taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz"

Son maçlarda tribünlerde taraftar desteğinin olduğunu söyleyen Terzioğlu, kalan maçlarda iç sahada oynayacakları mücadelelerde taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Terzioğlu, "Futbol taraftarla güzel. Biz taraftarlarımızı maça gelmelerini sağlamak için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Bu karşılıksız kalmıyor. Bunun karşılık görmesinden de yönetim olarak çok mutluyuz. Son maçta 18 bin civarında bir seyircimiz vardı ki bu Antalyaspor'un, Süper Lig tarihinde Trabzonspor ile oynadığı maçlarda rekor bir seyirci sayısı. Bundan sonraki iç saha maçımız Medipol Başakşehir ile olacak. O maçta da yine taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Hem burada hem de deplasmanlarda destekliyor taraftarlarımız bizi. Onlar olmazsa zaten futbolunda güzelliğinden bahsedemeyiz. Başakşehir maçında hepsini görmek istiyoruz" diye konuştu.