 Antalyaspor'da Adanaspor hazırlıkları – Fotomaç – 26 Nisan 2017
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    26 Nisan 2017, Çarşamba
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    Antalyaspor'da Adanaspor hazırlıkları

    Antalyaspor'da Adanaspor hazırlıkları

    Spor Toto Süper Ligi’in 29. haftasında Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Adanaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ritm koordinasyon ve taktik çalışması yapılarak geçirildi. Takım halinde düz koşudan sonra beşe iki oynayan takım iki gruba ayrıldı. Bir grup dar alanda taktik çalışırken, diğer grup Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde ritm-koordinasyon, çabukluk-kuvvet çalışması yaptı.

    Sakatlığı süren Emre Güral, Kenan Horic ve ağrı şikayeti olan Etame Mbilla salonda çalışırken, Chico da fizyoterapist eşliğinde sahada ayrı çalıştı.
    Antrenmanı Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Neslihan Çam, Rehber Öğretmen Dilek Bodur, İngilizce Öğretmeni Ali Özen ve beraberinde 35 öğrenci izledi. Çalışma sonunda Okul Aile Birliği Başkanı Neslihan Çam, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a plaket takdim etti. Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.
    1. 26 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:21
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