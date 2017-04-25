Antalyaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 30 Nisan Pazar günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasından sonra iki gruba ayrılan futbolcular, taktik çalışma yaptı.
Futbolcuları zaman zaman daha istekli olmaları konusunda uyaran Çalımbay, Sandro ile sahada özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Sakatlığı süren Emre Güral antrenmana katılmazken, Kenan Horic ve Chico ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Antalyaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 19:27
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guney rezalet
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GAKKOS GÖKHAN TORE PEKTEMEK VE GÖKHAN İNLER BU UCUNU BJK DEN ALMALI TS OLCAYDA VAR ESKI ORTAMI KURARLAR ORADA VE ILK 2 YOLUNDA BUYUK ADIM OLUR
- Yeni yıldız Yazıcı
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erol böyle bir cevher tesadüflerle ortaya çıkıyorsa biryerde sorun var demek.mesela abdül kadir ömür.
Antalyaspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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