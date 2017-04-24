Antalyaspor Avrupa hedefini zora soktu

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasını 43 puanla 6'ncı sırada tamamlayan kırmızı beyazlıların, en yakın rakibi Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 4'e, Galatasaray'la 6'ya yükseldi. Ligi 4'üncü sırada tamamlayıp direkt ya da Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre Avrupa kupalarına katılmayı isteyen kırmızı beyazlılar, kalan 6 karşılaşmasını final niteliğinde değerlendirecek.

RAKİPLERİNİN KAYBETMESİNİ BEKLEYECEK

Antalyaspor, ligde kalan 6 maçından 3'ünü sahasında oynayacak. Kırmızı beyazlılar, sahasında Medipol Başakşehir, Bursaspor ve Gaziantepspor ile, deplasmanda ise Adanaspor, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlıların üst sıralardaki rakiplerinin de birbiriyle karşılaşacak olması Antalyaspor'un Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettiriyor. Antalyaspor Avrupa hedefi yolundaki kalan maçlarında en iyi sonucu elde edip, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

"OYNANMAMIŞ 6 MAÇ VAR"

Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, "Trabzonspor maçını kazansaydık Avrupa yolunda kontrol bizde olacaktı. Bir avantaj ve maalesef bu avantajı elde edemedik. Henüz oynanmamış 6 maç ve karşılığı 18 puan var. Trabzonspor kazanmak istediğimiz maçtı, maalesef kaybettik. Üzgünüz ama takımımızın lig bitiminde en iyi puanla en iyi yerde ipi göğüsleyeceğine inancımız tam. Trabzonspor ile oynadığımız maçta statta taraftarımızın oluşturduğu atmosfer için her birine teşekkür ediyorum. Kalan maçlarda taraftarımızın hep stadı doldurmasını ve takımı desteklemesini istiyoruz. Rotamız Adana. Adanaspor ile deplasmanda oynayıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.