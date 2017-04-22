 ''Biz Antalyasporuz!'' – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    ''Biz Antalyasporuz!''

    ''Biz Antalyasporuz!''

    Spor Toto Süper Lig'de 44 puanlı Trabzonspor'un bir puan gerisinde 6. sırada yer alan 'un taraftarları, maç öncesinde üzerinde "UEFA" yazan bir uçağın resmedildiği pankart açtı.

    Pankartta uçağın kaptan pilotu olarak kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, teknik direktör Çalımbay ve futbolcu Samuel Eto'o'nun resimleri yer aldı.

    Karşılaşmada, ev sahibi ekibin taraftarları, 33 bin seyirci kapasiteli Antalya Stadı'nı büyük ölçüde doldurdu. Müsabakayı, 500'e yakın Trabzonspor taraftarı da izledi.

    Antalyasporlu futbolcular ısınmak için sahaya "Sağlık için beslen, sağlık için hareket et" yazılı pankartla çıktı.

    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:52
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