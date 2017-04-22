''Biz Antalyasporuz!''
Spor Toto Süper Lig'de 44 puanlı Trabzonspor'un bir puan gerisinde 6. sırada yer alan Antalyaspor'un taraftarları, maç öncesinde üzerinde "UEFA" yazan bir uçağın resmedildiği pankart açtı.
Pankartta uçağın kaptan pilotu olarak kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, teknik direktör Çalımbay ve futbolcu Samuel Eto'o'nun resimleri yer aldı.
Karşılaşmada, ev sahibi ekibin taraftarları, 33 bin seyirci kapasiteli Antalya Stadı'nı büyük ölçüde doldurdu. Müsabakayı, 500'e yakın Trabzonspor taraftarı da izledi.
Antalyasporlu futbolcular ısınmak için sahaya "Sağlık için beslen, sağlık için hareket et" yazılı pankartla çıktı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:52
- Martinez atağı
Toplam 13
Yorum
efe Güney amerika pazarında bişiy yok.Afrika pazarına girin siz.Güney amerika pazarıyla Beşiktaş ilgilenir.: ))TALİSCA gibi 2 oyuncu daha buluca
- Ghezzal için pazarlık
Toplam 4
Yorum
veysel LYON dan DİAKHABY yı alsınla stoper BJK macında kaleye attıgı 8 isabetli sut var hava toplarında etkili 20 yasnda 250bın euro malıyeti
- Hedef kupa
Toplam 1
Yorum
XBey Sezonu altıncı bitir sonra şamp.lik iste. Hepmi beleşçisiniz be. Ter akıtın biraz ter
''Biz Antalyasporuz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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