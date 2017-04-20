Eto'o, yıldız adayını açıkladı
Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, Antalyaspor'un U18 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Doğukan Sinik'in yeteneğine hayran kaldığını belirterek, "O genç yetenek, 2- 3 sene sonra 50- 60 milyon Euro değerinde bir isim olacak" dedi.
Kulüplerin altyapıya önem vermesi gerektiğini anlatan Samuel Eto'o, Antalyaspor'da çok yetenekli önemli bir oyuncunun bulunduğunu, o oyuncunun Doğukan Sinik olduğunu söyledi.
Geçen yıl U21 Takımın maçını izlerken genç oyuncunun yeteneğine hayran kaldığını belirten Eto'o, "Bu genç yetenek A takım kadrosuna da alındı. Geçen sezon Antalyaspor'un ligdeki hedefleri nedeniyle sadece bir maçta şans bulabildi. Antalya'da 7- 0 kazanılan Trabzonspor maçında oynadı. Şu anda U18 Milli Takımın, Slovakia Cup'ta mücadele edecek kadrosunda yer alıyor. O genç yetenek, 2- 3 sene sonra 50-60 milyon Euro değerinde bir isim olacak. Onu, Antalyaspor'un çok önemli bir değeri olarak görüyorum" dedi.
'MESSI BU GEZEGENDEN DEĞİL'
Samuel Eto'o, kendisine ve söyleşideki takım arkadaşlarına yöneltilen "Size göre dünyanın en iyi futbolcusu kim? Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna da, "Tabii ki Messi. Ben onun bu gezegenden olmadığını bile düşünüyorum" diye yanıtladı. Yekta Kurtuluş ve Serdar Özkan soruya, "Messi" diye yanıt verdi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:10
- N'Diaye'ye talibiz
Toplam 6
Yorum
MEHMET BU FUTBOLCUDAN ÖNCE PALMEİRAS/BREZİLYA KULÜBÜNDEN EDUARDO DUDU'YU TRANSFER EDİNİZ.
- Skandal karar!
Toplam 10
Yorum
ugur Bide şimdi lyon tur atlar gider tam olur bjk hem elenir hemde bedavadan 1 yıl men cezası alır bence biz avrupada değil asyada oynamalıyız.
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 13
Yorum
HCK / BJK SAYIN HOCAM, VALBUENA, TOLİSSO, LACAZETTE, FEKİR MUTLAKA DURDURULMALI. TALİSCA, QUARESMA, FABRİCİO'YU LÜTFEN BİRDAHA UYARALIM...
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