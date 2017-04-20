Antalya coştu
Rıza Çalımbay’ın gelişiyle birlikte şahlanan kırmızı-beyazlılar bir yandan Avrupa Kupası bileti kovalıyor diğer taraftan iç transferle uğraşıyor. Yıldızların kontratı uzatılacak.
Süper Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunan Antalyaspor önümüzdeki sezon adını Avrupa Kupaları'na yazdırmaya çalışırken transfer için de kolları erken sıvadı. Kırmızı-beyazlılar önceliği iç transfere verdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda kaleci Fornezzi, orta saha Yekta Kurtuluş ve forvet Mbilla'nın sezon sonu bitecek kontratlarının uzatılmasına karar verildi. Yönetimin oyuncularla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktı.
JEAN MAKOUN YOLCU
Kırmızı-beyazlı ekip yine sözleşmesi sona erecek isimler arasında yer alan orta sahadaki Makoun'la ise yola devam etmeyi düşünmüyor. Antalya'da başkan Ali Şafak Öztürk önümüzdeki sezon daha yukarılara oynayacak güçlü bir kadro kurmak için transfer dönemini iyi geçirmeleri gerektiğini söyledi. Öztürk "Kadroda tutacaklarımız var. Ayrıca yeni transferlerle çok daha güçlü olacağız" diye konuştu.
HEDEF ÜST SIRALAR
Antalyaspor bu sezonu Avrupa Kupası potası içinde tamamlamayı düşünüyor. İç transfer ve dışarıdan gelecek yıldızlarla önümüzdeki sezon hedef ilk 3'ü zorlamak olacak.
JEAN MAKOUN YOLCU
Kırmızı-beyazlı ekip yine sözleşmesi sona erecek isimler arasında yer alan orta sahadaki Makoun'la ise yola devam etmeyi düşünmüyor. Antalya'da başkan Ali Şafak Öztürk önümüzdeki sezon daha yukarılara oynayacak güçlü bir kadro kurmak için transfer dönemini iyi geçirmeleri gerektiğini söyledi. Öztürk "Kadroda tutacaklarımız var. Ayrıca yeni transferlerle çok daha güçlü olacağız" diye konuştu.
HEDEF ÜST SIRALAR
Antalyaspor bu sezonu Avrupa Kupası potası içinde tamamlamayı düşünüyor. İç transfer ve dışarıdan gelecek yıldızlarla önümüzdeki sezon hedef ilk 3'ü zorlamak olacak.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Antalya coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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