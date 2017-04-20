 Antalya coştu – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Antalya coştu

    Antalya coştu

    Rıza Çalımbay’ın gelişiyle birlikte şahlanan kırmızı-beyazlılar bir yandan Avrupa Kupası bileti kovalıyor diğer taraftan iç transferle uğraşıyor. Yıldızların kontratı uzatılacak.

    Süper Lig'de 43 puanla 6. sırada bulunan Antalyaspor önümüzdeki sezon adını Avrupa Kupaları'na yazdırmaya çalışırken transfer için de kolları erken sıvadı. Kırmızı-beyazlılar önceliği iç transfere verdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda kaleci Fornezzi, orta saha Yekta Kurtuluş ve forvet Mbilla'nın sezon sonu bitecek kontratlarının uzatılmasına karar verildi. Yönetimin oyuncularla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç çıktı.

    JEAN MAKOUN YOLCU
    Kırmızı-beyazlı ekip yine sözleşmesi sona erecek isimler arasında yer alan orta sahadaki Makoun'la ise yola devam etmeyi düşünmüyor. Antalya'da başkan Ali Şafak Öztürk önümüzdeki sezon daha yukarılara oynayacak güçlü bir kadro kurmak için transfer dönemini iyi geçirmeleri gerektiğini söyledi. Öztürk "Kadroda tutacaklarımız var. Ayrıca yeni transferlerle çok daha güçlü olacağız" diye konuştu.

    HEDEF ÜST SIRALAR
    bu sezonu Avrupa Kupası potası içinde tamamlamayı düşünüyor. İç transfer ve dışarıdan gelecek yıldızlarla önümüzdeki sezon hedef ilk 3'ü zorlamak olacak.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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