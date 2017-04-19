Antalyaspor'da 4 eksik

Antalyaspor'un sahasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında cezalı Deniz Kadah ile sakat Chico, Emre Güral, Kenan Horic forma giymeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor cumartesi günü Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Ligde 43 puanla 6'ncı sırada yer alan Antalyaspor, 44 puanla 5'inci sıradaki Trabzonspor ile oynayacak. Avrupa kupasına katılmayı hedefleyen iki takımın karşılaşmasında kırmızı beyazlılar 3 puanı hedefliyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda, öğrencilerine bitiş düdüğü çalana kadar mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.



Kırmızı beyazlılarda, Trabzonspor maçında sarı kart cezası nedeniyle Deniz Kadah forma giyemeyecek. Antalyaspor'da Chico ise sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Antrenmanlara sakatlığı nedeniyle katılmayan Emre Güral ile Kenan Horic'in de maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.