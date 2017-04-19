 4 ismin sözleşmesi sona eriyor – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    4 ismin sözleşmesi sona eriyor

    4 ismin sözleşmesi sona eriyor

    Antalyaspor'da Makoun, Fornezzi, Mbilla, Yekta'nın sözleşmesi sona erecek. Takımda kiralık olarak forma giyen Drole ile Salih'in sözleşmesinde ise uzatma opsiyonu yer alıyor.

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda Antalyaspor, Ali Şafak Öztürk başkanlığında kötü geçen ilk haftaların ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve başlamasıyla üst sıralara tırmandı. Kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan Antalyaspor, üst sıralarda yer almasıyla Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediği sezonda son 7 maçını oynayacak. Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarında oyuncu taramalarına başlayan kırmızı beyazlılarda, bu sezon sözleşmesi sona erecek 4 futbolcu bulunuyor. Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 2 futbolcunun da sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alıyor.

    Antalyaspor'da Makoun, Fornezzi, Mbilla, Yekta'nın sözleşmesi sona erecek. Takımda kiralık olarak forma giyen Drole ile Salih'in sözleşmesinde ise uzatma opsiyonu yer alıyor. Avrupa kupalarına katılmayı isteyen Antalyaspor yönetimi sözleşmesi sona erecek futbolcularla sezon sonunda görüşüp karar vermeyi planlıyor. Kırmızı beyazlı kulübün Makoun'un sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği öğrenildi. Mbilla ve Yekta ile yeniden masaya oturacak Antalyaspor, Fornezzi'nin takımdaki geleceği hakkında da karşılıklı görüşmelerden sonra karar verecek.

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:05
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