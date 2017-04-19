4 ismin sözleşmesi sona eriyor
Antalyaspor'da Makoun, Fornezzi, Mbilla, Yekta'nın sözleşmesi sona erecek. Takımda kiralık olarak forma giyen Drole ile Salih'in sözleşmesinde ise uzatma opsiyonu yer alıyor.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda Antalyaspor, Ali Şafak Öztürk başkanlığında kötü geçen ilk haftaların ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve başlamasıyla üst sıralara tırmandı. Kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan Antalyaspor, üst sıralarda yer almasıyla Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediği sezonda son 7 maçını oynayacak. Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarında oyuncu taramalarına başlayan kırmızı beyazlılarda, bu sezon sözleşmesi sona erecek 4 futbolcu bulunuyor. Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 2 futbolcunun da sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alıyor.
Antalyaspor'da Makoun, Fornezzi, Mbilla, Yekta'nın sözleşmesi sona erecek. Takımda kiralık olarak forma giyen Drole ile Salih'in sözleşmesinde ise uzatma opsiyonu yer alıyor. Avrupa kupalarına katılmayı isteyen Antalyaspor yönetimi sözleşmesi sona erecek futbolcularla sezon sonunda görüşüp karar vermeyi planlıyor. Kırmızı beyazlı kulübün Makoun'un sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği öğrenildi. Mbilla ve Yekta ile yeniden masaya oturacak Antalyaspor, Fornezzi'nin takımdaki geleceği hakkında da karşılıklı görüşmelerden sonra karar verecek.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:05
- Rüya kadro!
Toplam 9
Yorum
Bu takıma her futbolcu gelmek ister merak etme sen Sen Trabzonspor'a gelen yıldız futbolcuların isimlerini iyi çalışmamışsın. Ayrıca Yatabare Potuk'tan daha iyi top oynadığı halde gönderildi
- 337 gün sonra kaleye geçiyor
Toplam 1
Yorum
paşa Umarım Paslanmamıştır Türkiye kupasında yediği saçmasapan golü hatırlayınca korkmamak mümkün değil inşallah hata yapmaz
- Arda Turan için yeni iddia
Toplam 1
Yorum
YUSUF BU ARDA BU PARAYI ETMEZ.....
4 ismin sözleşmesi sona eriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.