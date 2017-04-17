Antalya çalışıyor!
Sezon flaş takımlarından Antalyaspor, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Alanyaspor ile önceki gün hazırlık maçı oynayan ve 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, dünü de boş geçmedi. Güney ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hafif tempoda çalıştı.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:22
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