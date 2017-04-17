 Antalya çalışıyor! – Fotomaç – 17 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Antalya çalışıyor!

    Antalya çalışıyor!
    Sezon flaş takımlarından , Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Alanyaspor ile önceki gün hazırlık maçı oynayan ve 3-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, dünü de boş geçmedi. Güney ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde hafif tempoda çalıştı.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya çalışıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.