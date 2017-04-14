 Kalede tango – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Kalede tango

    Kalede tango

    İtalyan basını, Antalyaspor’un Serie B’de Spezia’da forma giyen, kontratı sezon sonu bitecek 27 yaşındaki Arjantinli kaleci ’yla ilgilendiğini öne sürdü

    Süper Lig'de Avrupa hedefini kovalayan Antalyaspor, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar için flaş transfer iddiası İtalya'dan geldi. İtalyan basını, Antalya'nın Serie B takımı Spezia'nın Arjantinli kalecisi Leandro Chichizola ile ilgilendiğini öne sürdü.

    15 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ
    27 yaşındaki file bekçisinin kontratının sezon sonunda biteceğine vurgu yapılan haberde, Chichizola'nın da Eto'o ile aynı takımda oynayabileceği ifade edildi. Sezon başında Palermo'yla anlaşamayan 1.85 boyundaki kaleci, ligde 7. sırada play-off yarışı yapan takımında 39 maçta 36 gol yerken, 15 maçta kalesini gole kapattı.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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