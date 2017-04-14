 Eto’o, Drogba ve Aragones’i seçti – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Eto’o, Drogba ve Aragones’i seçti

    Eto’o, Drogba ve Aragones’i seçti
    ANTALYASPORLU Samuel Eto'o, en iyi 11'ini belirledi. 36 yaşındaki Kamerunlu yıldız G.Saray'dan Drogba'ya yer verirken, teknik direktörlüğe Fenerbahçe'de görev yapan geçtiğimiz yıllarda vefat eden Luis Aragones'i seçti.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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