Avrupa aşkına
Antalya’nın Faslı yıldızı El Kabir, Avrupa için her maçın final olduğunu söyledi.
Rıza Çalımbay yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayıp Avrupa Ligi'ni hedef koyan Antalyaspor'un son dönemde öne çıkan isimlerinden Mustafa El Kabir iddialı açıklamalar yaptı. Kırmızı- beyazlılara ara transferde gelen Faslı yıldız, "Bulunduğumuz konum itibariyle her maça ayrı ayrı bakıyoruz. Sezonu Avrupa kupaları sırasında bitirmek istiyoruz. Bu nedenle her maç final havasında. Kendimize güveniyoruz, kaliteli futbol oynuyoruz. Her maça final olarak bakıyorum ve takıma vereceğim daha çok şey var" diye konuştu. 28 yaşındaki forvet, şu ana kadar oynadığı 7 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Avrupa aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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