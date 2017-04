Avrupa aşkına

Rıza Çalımbay yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayıp Avrupa Ligi'ni hedef koyan Antalyaspor 'un son dönemde öne çıkan isimlerinden Mustafa El Kabir iddialı açıklamalar yaptı. Kırmızı- beyazlılara ara transferde gelen Faslı yıldız, "Bulunduğumuz konum itibariyle her maça ayrı ayrı bakıyoruz. Sezonu Avrupa kupaları sırasında bitirmek istiyoruz. Bu nedenle her maç final havasında. Kendimize güveniyoruz, kaliteli futbol oynuyoruz. Her maça final olarak bakıyorum ve takıma vereceğim daha çok şey var" diye konuştu. 28 yaşındaki forvet, şu ana kadar oynadığı 7 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.