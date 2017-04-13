 Avrupa aşkına – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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HEPSİ
    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Avrupa aşkına

    Avrupa aşkına

    Antalya’nın Faslı yıldızı , Avrupa için her maçın final olduğunu söyledi.

    Rıza Çalımbay yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayıp Avrupa Ligi'ni hedef koyan 'un son dönemde öne çıkan isimlerinden Mustafa iddialı açıklamalar yaptı. Kırmızı- beyazlılara ara transferde gelen Faslı yıldız, "Bulunduğumuz konum itibariyle her maça ayrı ayrı bakıyoruz. Sezonu Avrupa kupaları sırasında bitirmek istiyoruz. Bu nedenle her maç final havasında. Kendimize güveniyoruz, kaliteli futbol oynuyoruz. Her maça final olarak bakıyorum ve takıma vereceğim daha çok şey var" diye konuştu. 28 yaşındaki forvet, şu ana kadar oynadığı 7 maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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