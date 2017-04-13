Antalyaspor, Trabzonspor'a bileniyor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, dar alanda 5'e 2 top kapma, yarı sahada çift kale maçla sürdü. Yaklaşık 1,5 saatlik idmanda, sakatlıkları bulunan Ondrej Celustka ile Chico, çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.
Bu arada, Antalya'da kamp yapan Almanya'nın Berlin Amatör Ligi takımlarından BSV Hürtürkel'in altyapı oyuncuları da idmanı izledi. Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o ve diğer futbolculardan imza alan 12-13 yaş grubundaki çocuklar, Çalımbay ve kırmızı-beyazlı oyuncularla fotoğraf çektirdi.
Öte yandan, Antalyaspor'un, halk oylaması nedeniyle lige verilen arada 15 Nisan'da Aytemiz Alanyaspor'la, Regnum Carya Oteli'nin sahasında hazırlık maçı yapacağı bildirildi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:48
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Yorum
karakartal İskender bu soruyu sorduğuna göre anlaman çok zor.
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Toplam 5
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karakartal Doğrusunu söylemek gerekirse Abubakar ve Q7 nin olmaması büyük dezavantaj.Tek şansımız çok iyi kapanıp,defansif zaaflarından faydalanmak.
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erdalex inşallah doğrudur.3-5 gariban doyurcam.sizde sakın bırakmayın sn baydar nerden bulacaksınız bir daha böyle hocayı aman ha
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