Zeki Yıldırım: "Avrupa rüya değil"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 27'nci haftayı 43 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Kulüp tarihinde sezonu en fazla 49 puanla tamamlayan kırmızı beyazlılar, bu sezon yakaladıkları çıkışla 49 puanı aşarak rekor kırmayı hedefliyor. Antalyaspor'da sezonun en büyük hedefi ise Avrupa kupalarına katılmak. Antalyaspor'un altyapısında yetişen ve son iki sezonda sergilediği performansla ilk 11'in değişmezleri arasında yer alan Zeki Yıldırım, ligi kendileri açısından en iyi yerde bitirmek istediklerini vurguladı.

Kırmızı beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu takımın hedeflerini şöyle açıkladı:

"Şu an için hedefimiz Avrupa'ya gitmek, bu bir rüya değil. Neden olmasın, 3 puanlık sistemde her şey olabilir. Önümüzdeki maçlarda galip gelerek rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu şekilde sezon sonunda hedeflerimize ulaşırız diye düşünüyorum. Önümüzdeki maçlar bizim için çok önemli. Takım olarak bir hedef belirledik, Avrupa hedefi gibi. Üst sıradaki takımlar ile aramızda çok az puan farkı var. Bu farkı kapatmak için mutlaka önümüzdeki maçlardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

Taraftar desteğinin önemine dikkati çeken Zeki, "Taraftarımızla bir bütün olup önümüzdeki maçlarda sahadan galip ayrılmayı istiyoruz. Taraftarımız bizi her maç destekliyor. Biz de takım olarak onların bu desteğine başarılı skorlar olarak teşekkür etmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.