 Antalyaspor arayı değerlendirecek – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Antalyaspor arayı değerlendirecek

    Antalyaspor arayı değerlendirecek

    Antalyaspor, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeniyle lige verilen arada cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak.

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu ve TFF 1. Lig'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeni ile bu hafta sonu maçlar oynanmayacak. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 28'nci hafta maçları 21, 22, 23 ve 24 Nisan'da, TFF 1. Lig 28'nci hafta maçları 18, 19 ve 20 Nisan'da, 29'uncu hafta maçları 22, 23 ve 24 Nisan'da, Spor Toto 2. Lig 32'nci hafta maçları 14 Nisan'da, Spor Toto 3. Lig 1. Grup 36'ncı hafta, 2 ve 3. Grup 32'nci hafta maçları 14 Nisan'da oynanacak. Ligde 27'nci haftayı deplasmanda Gençlerbirliği beraberliğiyle tamamlayan Antalyaspor'da futbolcular ile teknik heyet çarşamba gününe kadar izin yapacak.

    Çarşamba günü Atilla Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, 28'inci hafta Antalyaspor'un sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Referandum nedeniyle lige verilen arada Antalyaspor'un, cumartesi günü hazırlık maçı oynaması planlanıyor.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:58
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