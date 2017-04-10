Antalyaspor arayı değerlendirecek
Antalyaspor, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeniyle lige verilen arada cumartesi günü hazırlık maçı oynayacak.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu ve TFF 1. Lig'de 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması nedeni ile bu hafta sonu maçlar oynanmayacak. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 28'nci hafta maçları 21, 22, 23 ve 24 Nisan'da, TFF 1. Lig 28'nci hafta maçları 18, 19 ve 20 Nisan'da, 29'uncu hafta maçları 22, 23 ve 24 Nisan'da, Spor Toto 2. Lig 32'nci hafta maçları 14 Nisan'da, Spor Toto 3. Lig 1. Grup 36'ncı hafta, 2 ve 3. Grup 32'nci hafta maçları 14 Nisan'da oynanacak. Ligde 27'nci haftayı deplasmanda Gençlerbirliği beraberliğiyle tamamlayan Antalyaspor'da futbolcular ile teknik heyet çarşamba gününe kadar izin yapacak.
Çarşamba günü Atilla Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, 28'inci hafta Antalyaspor'un sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Referandum nedeniyle lige verilen arada Antalyaspor'un, cumartesi günü hazırlık maçı oynaması planlanıyor.
Çarşamba günü Atilla Konuk Tesisleri'nde bir araya gelecek futbolcular, 28'inci hafta Antalyaspor'un sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Referandum nedeniyle lige verilen arada Antalyaspor'un, cumartesi günü hazırlık maçı oynaması planlanıyor.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:58
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Trabzon'u asıl seneye görün!''
Toplam 3
Yorum
TS60 Kardeş kıskanma kalecimizi, Ligin en iyi kalecisi Onur'dur. Bu maçlık içine muslera kacmış o yüzden 4 yedi.
- Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı
Toplam 55
Yorum
FIRTINA HAKEM KİMDEN CEKİNMİŞ. GOLE GİDEN OYUNCUYU BİLEREK DÜŞÜRMÜŞSÜN VE DE PENATLI VERMİŞSİN. PENALTI VERDİ İSEN ZATEN KIRMIZI KART.
- Tarihe geçecek şut
Toplam 3
Yorum
Salih O şut gol olacaktı da bin lira da borcum olsaydı.
Antalyaspor arayı değerlendirecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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