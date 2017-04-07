 Antalyaspor'a baklava dopingi – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Antalyaspor'a baklava dopingi

    Antalyaspor'a baklava dopingi

    Antalyaspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanı izleyen bir taraftar, takımın oyuncu ve hocalarına baklama ikram etti.

    Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Döşemealtı'ndaki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelen kırmızı beyazlılar, Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı. Taraftarı olduğu takımın futbolcuların antrenmanını izleyen Yılmaz Unlu Mamuller sahibi Mehmet Emin Yılmaz, futbolcu ve hocalara baklava ikramında bulundu. Gönül verdiği takımın oyuncuları ile sohbet etme fırsatı bulan Yılmaz, yıldız futbolcu Eto'o ile bir süre sohbet etti. Yılmaz, takıma her zaman destek vermeye nazır olduğu ifade etti.

    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:15
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