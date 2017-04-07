Antalyaspor'a baklava dopingi
Antalyaspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanı izleyen bir taraftar, takımın oyuncu ve hocalarına baklama ikram etti.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Döşemealtı'ndaki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya gelen kırmızı beyazlılar, Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı. Taraftarı olduğu takımın futbolcuların antrenmanını izleyen Yılmaz Unlu Mamuller sahibi Mehmet Emin Yılmaz, futbolcu ve hocalara baklava ikramında bulundu. Gönül verdiği takımın oyuncuları ile sohbet etme fırsatı bulan Yılmaz, yıldız futbolcu Eto'o ile bir süre sohbet etti. Yılmaz, takıma her zaman destek vermeye nazır olduğu ifade etti.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:15
- Ribery operasyonu
Toplam 10
Yorum
Eşofmanlı HOCA 30 KONTENJANI DOLDU BEYLER. Q7,BABEL,GÖKHAN ATİBA VE İNLER GİBİ. KADROYU GENÇLEŞTİRMELİYİZ. Hazır şenol hoca gibi bir öğretmen-hocamız va
- ‘Messi’ diyeti!
Toplam 2
Yorum
Gs1905 AhmetGs adamin verdigi paslarida gordunmu? Kim atiyor o paslari superligde. Adamin isi zaten kosmak degil, paslarla oyunu yonlendirmek..
- ''G.Saray'la anlaştık, ancak...''
Toplam 9
Yorum
Alper tunga bunları duydukça hamza hocanın bidaha gs kapısından içeri girmesini istmiyorum
Antalyaspor'a baklava dopingi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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