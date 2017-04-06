Antalyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde haftalık değerlendirme toplantısı yaptı. Kayserispor karşılaşmasında iyi bir galibiyet kazandıklarını dile getiren Çalımbay, maçta hakem kararları nedeniyle istemedikleri olaylar yaşadıklarını anlattı. Haksızlığa uğradıklarına inandığını, Charsles'in oyundan haksız atıldığına inandığını vurgulayan Çalımbay, "İkinci kartta çok haksızdı. Charles ne cevap verdi ne karşılık verdi. Charles Türkçe, İngilizce bilmiyor cevap da veremez. Sadece kendi dilini konuşan bir arkadaş. O olayla ilgili Kayserispor'un açıklaması olmuş. Biz hakemin üstüne gitmedik, kendisi bizimle konuşmak istedi 4 hakemle karar veremedi" diye konuştu.

PENALTI VERİLMEDİ

Antalyaspor'un maçta penaltısının verilmediğine değinen Çalımbay, şöyle konuştu:

"El Kabir'e bariz faul yapıldı, kart verilmedi. Antalyaspor olarak kimseyle uğraşma niyetimiz olamaz. Kayserispor'a da saygımız sonsuzdur. Oyuncumuzun yanlış yere, haksız yere atılması üzücüydü. Hocayla konuşmak için gittim hoca da benimle konuştu. Biz de saygı duyduk ama Charles'ın affedilmesi için federasyona bildirdik. Karşılığı gelir, yanlış olduğu anlaşılırsa takımdaki yerini alacaktır. İtizarımız kabul olur ya da olmayabilir, önemli olan biz sahada centilmenlik dışına çıkmadık başka takımı mağdur edecek duruma düşürmedik."

OTOBÜSE TAŞLI SALDIRI

Antalyaspor taraftarının Kayserispor taraftarını taşıyan otobüse taşlı saldırısının kendilerini üzdüğünü anlatan Çalımbay, bu olayı bütün taraftarın yaptığını zannetmediğini aktardı. Bu tür olayların kulübe ve taraftara zarar verdiğini dile getiren Çalımbay, "Bunları yapmamamız gerekiyor. Bizim örnek olmamız gerekiyor. O olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Taraftardan tek istediğimiz böyle şeyler yapmamalı ve esas taraftar buna izin vermemeli" diye konuştu.

CHİCO SAKAT

Gençlerbirliği maçında Chico'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini dile getiren Çalımbay, karşılaşmadan iyi sonuçla ayrılmak istediklerini vurguladı. Maçta futbolcularının son dakikaya kadar mücadele etmeleri gerektiğini anlatan Çalımbay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İşimizi şansa bırakmamalıyız. 8 maçımız var, hepsini en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Yukarda yer almak istiyorsak Gençlerbirliği maçı ile başlayarak yolumuza devam etmeliyiz. Futbola aç şekilde devam edersek başarılı oluruz. Biz bir yere geldik böyle giderim dersek o zaman elimizdekini kaçırırız. O nedenle oyuncularımı sürekli uyarıyorum. Bizim sahada yönetici ve taraftarın birlik içerisinde zor durumdan çıktığımız dönemdeki gibi devam edersek iyi bir yere geliriz. Kayseri Beşiktaş maçı gibi taraftarımızı bizden desteğini esirgememeli."

GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI

Diğer yandan Antalyaspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetimindeki idmanda taktik çalışması yapan oyuncuların hırslı olduğu dikkati çekti. Çalımbay çalışma sırasında sık sık oyuncularını uyarılarda bulundu.