 Barcelona’dan sonra en iyisi – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    ’dan sonra en iyisi

    Barcelona’dan sonra en iyisi
    Kayseri filelerini de havalandıran 'un Kamerunlu yıldızı , maç başına 0,57 gol ortalamasıyla kariyerinden sonra en yüksek ortalamasına ulaştı. Barça'yla La Liga'da 144 maçta, 108 gol atan Eto'o 0,75 ortalama tutturmuştu. Ligde geçen sezon 20, bu sezon da 22 maçta 10 gole imza atan 36 yaşındaki golcü, 10 da asist yapmayı başardı.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:31
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