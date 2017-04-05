Avrupa aşkına

Rıza Çalımbay’la müthiş bir çıkış yakalayan ve ikinci yarının flaş takımı Kayseri’yi yenerek 6. sıradaki yerini koruyan Antalyaspor, Avrupa kupaları hedefine kilitlendi.

Süper Lig'in ilk yarısında ateş hattında korkulu rüyalar gören Antalyaspor, takımın başına Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra Avrupa hedefini yüksek sesle konuşmaya başladı. Kayserispor zaferiyle son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, 6. sırada 42 puanla, 5 puan üstündeki Avrupa potasındaki F.Bahçe'yi takibini sürdürdü.



BAŞKENT'E ANTALYA ÇIKARMASI

G.Birliği'yle Başkent'te karşılaşacak Akdeniz ekibinde yönetici Bora Terzioğlu, "Futbolcularımız, son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmiyor. Avrupa'ya çıkarsak, ülkemizi ne denli iyi temsil edeceğimizin sinyallerini verdik. Bu maçtan da 3 puanla dönmek arzusundayız. Taraftarlarınızı bu maça davet ediyoruz" diye konuştu.