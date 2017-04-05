 Avrupa aşkına – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Avrupa aşkına

    Avrupa aşkına

    Rıza Çalımbay’la müthiş bir çıkış yakalayan ve ikinci yarının flaş takımı Kayseri’yi yenerek 6. sıradaki yerini koruyan , Avrupa kupaları hedefine kilitlendi.

    Süper Lig'in ilk yarısında ateş hattında korkulu rüyalar gören Antalyaspor, takımın başına Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra Avrupa hedefini yüksek sesle konuşmaya başladı. Kayserispor zaferiyle son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, 6. sırada 42 puanla, 5 puan üstündeki Avrupa potasındaki F.Bahçe'yi takibini sürdürdü.

    BAŞKENT'E ANTALYA ÇIKARMASI
    G.Birliği'yle Başkent'te karşılaşacak Akdeniz ekibinde yönetici Bora Terzioğlu, "Futbolcularımız, son düdüğe kadar mücadeleden vazgeçmiyor. Avrupa'ya çıkarsak, ülkemizi ne denli iyi temsil edeceğimizin sinyallerini verdik. Bu maçtan da 3 puanla dönmek arzusundayız. Taraftarlarınızı bu maça davet ediyoruz" diye konuştu.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:25
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