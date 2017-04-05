Antalyaspor’da neşeli antrenman

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası Futbol Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin futbol takımı, Antalyaspor antrenmanını ziyaret etti. Üniversitenin Somalili öğrencilerinden Sait Ali Nur, takım kaptanı Samuel Eto'o ile tanıştı. Sait Ali Nur, rektöre hediye edeceği teşekkür ve kutlama belgesini de Eto'o'ya imzalattı. Takım hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilere, profesyonel takım menajeri Kerem Atılmaz, tesisleri gezdirdi.



Emre Güral'a doğum günü kutlaması

Kayserispor maçında sakatlanan Chico ile salı günü yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Salih Dursun'un katılmadığı antrenmanda istasyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Antrenmanın bitiminde 28 yaşına giren Emre Güral için sahada doğum günü kutlaması yapıldı. Arkadaşlarının alkışları eşliğinde kestiği pastasından ilk dilimi Eto'o'nun elinden yiyen Emre Güral, doğum günlerinin şakacısı Mbilla Etame'den kurtulamadı. Mbilla, avuçladığı pastayı Emre Güral'ın başına çalarak şakalaşmayı başlattı. Eto'o'nun da dahil olduğu pastalı şakalaşmanın sonunda Emre Güral,'Pasta adam' a dönüştü. Taraftar, Mehmet Emin Yılmaz da takıma baklava ikram etti. Yılmaz, teknik heyet ve futbolcuları sabah kahvaltısına davet etti.