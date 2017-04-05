Antalyaspor’da neşeli antrenman
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antalya'da düzenlenen Üniversitelerarası Futbol Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin futbol takımı, Antalyaspor antrenmanını ziyaret etti. Üniversitenin Somalili öğrencilerinden Sait Ali Nur, takım kaptanı Samuel Eto'o ile tanıştı. Sait Ali Nur, rektöre hediye edeceği teşekkür ve kutlama belgesini de Eto'o'ya imzalattı. Takım hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilere, profesyonel takım menajeri Kerem Atılmaz, tesisleri gezdirdi.
Emre Güral'a doğum günü kutlaması
Kayserispor maçında sakatlanan Chico ile salı günü yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Salih Dursun'un katılmadığı antrenmanda istasyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Antrenmanın bitiminde 28 yaşına giren Emre Güral için sahada doğum günü kutlaması yapıldı. Arkadaşlarının alkışları eşliğinde kestiği pastasından ilk dilimi Eto'o'nun elinden yiyen Emre Güral, doğum günlerinin şakacısı Mbilla Etame'den kurtulamadı. Mbilla, avuçladığı pastayı Emre Güral'ın başına çalarak şakalaşmayı başlattı. Eto'o'nun da dahil olduğu pastalı şakalaşmanın sonunda Emre Güral,'Pasta adam' a dönüştü. Taraftar, Mehmet Emin Yılmaz da takıma baklava ikram etti. Yılmaz, teknik heyet ve futbolcuları sabah kahvaltısına davet etti.
Emre Güral'a doğum günü kutlaması
Kayserispor maçında sakatlanan Chico ile salı günü yapılan antrenmanda ayak bileği burkulan Salih Dursun'un katılmadığı antrenmanda istasyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Antrenmanın bitiminde 28 yaşına giren Emre Güral için sahada doğum günü kutlaması yapıldı. Arkadaşlarının alkışları eşliğinde kestiği pastasından ilk dilimi Eto'o'nun elinden yiyen Emre Güral, doğum günlerinin şakacısı Mbilla Etame'den kurtulamadı. Mbilla, avuçladığı pastayı Emre Güral'ın başına çalarak şakalaşmayı başlattı. Eto'o'nun da dahil olduğu pastalı şakalaşmanın sonunda Emre Güral,'Pasta adam' a dönüştü. Taraftar, Mehmet Emin Yılmaz da takıma baklava ikram etti. Yılmaz, teknik heyet ve futbolcuları sabah kahvaltısına davet etti.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın talebini reddettiler!
Toplam 5
Yorum
arslan bu ikili her zaman hatalı işler yapıyor. hakemlerle beleşten şampiyonluk vb.
- Yokuşlu’dan anlamlı hareket
Toplam 8
Yorum
KEMAL Tebrik ederiz Okay...Bu güzel davranışını artırarak devam ettirmen dileğiyle.Allah yardımcın olsun.
- Yılın en formda derbisi
Toplam 9
Yorum
KEMAL Beşiktaş hücuma çıktığında an zayıf halkası olan defansta sıkıntı yaşıyor...Sabırlı ve dirençli bir futbol ilk golü bize getirir.
Antalyaspor’da neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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