"Galibiyet keyif verdi"
Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, "Kayserispor galibiyeti keyif verdi. Hakem hataları ile değil ortaya konulan mücadele, başarımızla anılmak, gündemde olmak istiyoruz" dedi.
"Hakem kararlarına rağmen maçı kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Aldığımız 3 puan, keyif verdi. Futbolcularımız, maçın bitiş düdüğü çalana kadar mücadeleden vazgeçmiyor. Takımımız Avrupa'da mücadele etme hakkını elde ederse ülkemizi ne denli iyi temsil edeceğinin sinyallerini verdi. 90 dakika boyunca takımı destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerbirliği maçında da 3 puanla dönmek arzusundayız. Trabzonspor maçı ligdeki sıralamaya etki edecek bir maç. Şimdiden tüm taraftarlarınızı bu maça davet ediyoruz."
GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANINDA HEDEF 3 PUAN
Bora Terzioğlu, Kayserispor maçında yaşanılanları geride bıraktıklarını ve oynayacakları Gençlerbirliği maçına odaklanarak, deplasmandan puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 12:16
- Sen iyi bir çocuksun
Toplam 5
Yorum
Fener e kumpas devam Sende kapasite yok yeteneklerin bu kadar geçen sene fetöcüler seni kullandı zaten neymiş nani den 1 değil 2 değil 10 gömlek üstünmüş
- Gol bekçileri
Toplam 2
Yorum
destek semih dün kusursuz oynadı ahmet tek tük hata yaptı ama olur zamanla kaç kez yanyana oynadılar el insaf
- Ezber bozdu, Aslan uçtu
Toplam 12
Yorum
verilir gs ya.bu oyunu bile oynatmazlar gs ya ADANA MAÇI GS İÇİN ÖLÇÜ OLMAZ. TUDOR HOCA ÖYLE DÜŞÜNÜYORSA YANILIR.O PENALTILAR FB VE BAŞAK ŞEHİR MAÇLARIN DA YÜZDE İKİ YÜZ OLSA BİLE ZOR VE
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