"Galibiyet keyif verdi"

Antalyaspor Asbaşkanı Bora Terzioğlu, "Kayserispor galibiyeti keyif verdi. Hakem hataları ile değil ortaya konulan mücadele, başarımızla anılmak, gündemde olmak istiyoruz" dedi.

Asbaşkanı Bora Terzioğlu, Kayserispor galibiyetinin Avrupa hedefine yaklaşım açısından önemli olduğunu vurguladı. Terzioğlu, daha sonra şunları söyledi:



"Hakem kararlarına rağmen maçı kazanmanın sevincini yaşıyoruz. Aldığımız 3 puan, keyif verdi. Futbolcularımız, maçın bitiş düdüğü çalana kadar mücadeleden vazgeçmiyor. Takımımız Avrupa'da mücadele etme hakkını elde ederse ülkemizi ne denli iyi temsil edeceğinin sinyallerini verdi. 90 dakika boyunca takımı destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Gençlerbirliği maçında da 3 puanla dönmek arzusundayız. Trabzonspor maçı ligdeki sıralamaya etki edecek bir maç. Şimdiden tüm taraftarlarınızı bu maça davet ediyoruz."



GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANINDA HEDEF 3 PUAN



Bora Terzioğlu, Kayserispor maçında yaşanılanları geride bıraktıklarını ve oynayacakları Gençlerbirliği maçına odaklanarak, deplasmandan puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.