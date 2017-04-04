Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, izinli Serdar Özkan yer almazken, sakatlığı bulunan Chico takımdan ayrı salonda çalıştı.
Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker'in de izlediği antrenmanda Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o, takım arkadaşı Charles'ın oğluyla yakından ilgilendi.
Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:07
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 10
Yorum
beko taliscanın bonservisi beşiktaşta olsa 10 15 milyon vermezlerdi.benficanın bünyesinde oldugu için onlar 30 milyona bile satarlar.
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