 Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    , Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor

    Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, izinli Serdar Özkan yer almazken, sakatlığı bulunan Chico takımdan ayrı salonda çalıştı.

    Koşuyla başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Salih Peker'in de izlediği antrenmanda Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o, takım arkadaşı Charles'ın oğluyla yakından ilgilendi.

    Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:07
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