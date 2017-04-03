 Çalımbay mutlu – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Çalımbay mutlu

    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Amacımız sezonu ilk 10'un en iyi yerinde bitirmek" dedi. Kayseri galibiyetinin takımı morallendirdiğini ifade eden deneyimli hoca, "Avrupa hedefimiz inşallah gerçek olur. Kayseri önünde iyi oynadık" dedi.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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