Çalımbay mutlu
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Amacımız sezonu ilk 10'un en iyi yerinde bitirmek" dedi. Kayseri galibiyetinin takımı morallendirdiğini ifade eden deneyimli hoca, "Avrupa hedefimiz inşallah gerçek olur. Kayseri önünde iyi oynadık" dedi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Çalımbay mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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