Çalımbay başarısını sürdürürse...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yakaladığı çıkışla puan cetvelinde üst sıralardaki yerini koruyor. Avrupa kupalarına katılmayı isteyen kırmızı beyazlılarda, Çalımbay takımının kazandığı puanlarla kulüp tarihindeki rekorlara adını yazdırmaya hazırlanıyor.

Antalyaspor'da ligin 6'ncı haftası sonrasında göreve başlayan Çalımbay, kulüp tarihinin 4 önemli rekorunu kırmanın eşiğine geldi. Antalyaspor'un yakaladığı başarıyı sürdürmesi halinde Çalımbay, teknik direktör olarak kulüp tarihinin maç başına puan ortalaması, sezonluk galibiyet sayısı, bir sezonda en yüksek puan ve ligi bitirme sıralaması rekorlarını kıracak.

2 PUAN DAHA REKOR ÇALIMBAY'IN

Antalyaspor'da ligin 6'ncı haftasında 2 puanla göreve başlayan Çalımbay, geride kalan 20 haftada takımına 40 puan kazandırdı. Çalımbay'ın, Mehmet Özdilek'e ait maç başına en yüksek puan ortalaması rekorunu kırması için sezon sonuna kadar kalan 8 haftada 2 puan kazanması yeterli olacak. Mehmet Özdilek, 2008-2009 sezonunda 8. hafta sonrası kırmızı beyazlıları 2 puanla teslim aldı ve sezonu 40 puanla tamamlattı. Görevde olduğu 26 haftada 38 puan kazanan Özdilek, maç başına 1.46 puan ortalaması gerçekleştirdi. Çalımbay ise takımının 2 puan daha kazanması halinde 42 puanla maç başına 1.5 puan ortalamasına ulaşacağı için Özdilek'e ait rekoru kıracak. 20 haftada 40 puan kazanan Çalımbay şu anda maç başına 2 puan ortalamasına sahip.

GALİBİYET SAYISI REKORUNA DA ÇOK YAKIN

Antalyaspor, Süper Lig'de en çok galibiyet sayısını 1998-1999 sezonunda Joseph Jarabinsky, 2012/2013 sezonunda da Mehmet Özdilek ile gerçekleştirdi. Her iki teknik adam da sezonu 14'er galibiyetle kapattı. Antalyaspor'da bu sezon 12 galibiyeti bulunan Çalımbay, kalan 8 haftada 2 galibiyet daha elde etmesi halinde rekora ortak olacak, 3 galibiyet elde ederse rekorun yeni sahibi olacak.

TARİHTE EN YÜKSEK SEZON PUANI 49

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ı bekleyen diğer rekorlar ise Antalyaspor'un bir sezonda elde edilecek en yüksek puan ile ligi bitirme sıralaması. Süper Lig tarihinde en yüksek puan ve sıralamayı 1998-1999 sezonunda gerçekleştiren Antalyaspor, Joseph Jarabinsky ile o sezonu 49 puanla 6'ncı sırada bitirdi. Şu anda 42 puanla 6'ncı sırada yer alan Antalyaspor, 8 puan daha kazanırsa rekorunu geliştirecek.