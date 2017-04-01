Antalyaspor’da üç oyuncu kart sınırında
Antalyaspor'da, kritik Kayserispor maçı öncesinde 3 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Deniz Kadah, Zeki Yıldırım ve Yekta Kurtuluş, Kayserispor ile Antalya Arena Stadyumu'nda oynanacak maçta kart görmeleri halinde 27. haftada deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında takımlarını yalnız bırakacaklar. Teknik patron Rıza Çalımbay, "Tek hedefimiz üç puan" dedi.
ANTALYASPOR ÖNDE...
Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 43 maçta 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 21 maçta ise Antalyaspor 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
ANTALYASPOR ÖNDE...
Antalyaspor ile Kayserispor bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 43 maçta 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 21 maçta ise Antalyaspor 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Antalyaspor’da üç oyuncu kart sınırında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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