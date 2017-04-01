 Antalyaspor’da üç oyuncu kart sınırında – Fotomaç – 01 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’da üç oyuncu kart sınırında

    Antalyaspor’da üç oyuncu kart sınırında

    'da, kritik Kayserispor maçı öncesinde 3 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

    Deniz Kadah, Zeki Yıldırım ve Yekta Kurtuluş, Kayserispor ile Antalya Arena Stadyumu'nda oynanacak maçta kart görmeleri halinde 27. haftada deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçında takımlarını yalnız bırakacaklar. Teknik patron Rıza Çalımbay, "Tek hedefimiz üç puan" dedi.

    ANTALYASPOR ÖNDE...
    ile Kayserispor bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 43 maçta 17 galibiyet, 14 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 21 maçta ise Antalyaspor 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor’da üç oyuncu kart sınırında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.