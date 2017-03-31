Yol haritamız belli olur

Antalyaspor’un hocası Rıza Çalımbay’a göre Kayserispor galibiyeti, kulübe Avrupa yolunu da açacak

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının yol haritalarını belirleyeceğini belirterek, üst sıralardan kopmamak adına çok önemli ve kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Maçı kazanırsak Avrupa yolu da açılabilir. Üç puan bizim hedeflerimizi de değiştirecektir" dedi.