 Yol haritamız belli olur – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Yol haritamız belli olur

    Antalyaspor’un hocası ’a göre Kayserispor galibiyeti, kulübe Avrupa yolunu da açacak

    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 26. haftasında sahalarında oynayacakları Kayserispor maçının yol haritalarını belirleyeceğini belirterek, üst sıralardan kopmamak adına çok önemli ve kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Maçı kazanırsak Avrupa yolu da açılabilir. Üç puan bizim hedeflerimizi de değiştirecektir" dedi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:43
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